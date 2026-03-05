Cierres Viales por Marchas del 8M en Guadalajara 2026

Este próximo 8 de marzo nuevamente se llevarán a cabo divesas marchas enlas cuales se visibilizará la lucha de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento de sus derechos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y bajo el lema "Juntxs contra todos los despojos", distintos colectivos feministas tomarán las calles de Guadalajara.

Para este 2026 habrá dos movilizaciones principales en la Perla Tapatía con diversos horarios en lugar de 3 frentes unificados.

Avenidas cerradas por el paso del Frente Feminista de Jalisco

La primera de ellas por el Frente Feminista de Jalisco, quien convoca a la marcha separatista "México 2026: Sede mundial de la violencia contra las mujeres".

La concentración partirá desde las 13:30 horas en la Glorieta de las y los Desaparecidos para después tomar las calles en dirección al Andador Alcalde y Plaza de Armas, lugar en donde se encuentra la Antimonumenta.

Pero antes, el Colectivo Unidos de Jalisco dispondrá de una serie de actividades para chicas y grandes sobre la avenida Chapultepec y Vallarta, en donde en punto de las 10:30 horas se impartirán clases de boxeo.

Posteriormente a las 12:00 horas, se hará el pase de lista de deudores alimentarios y a las 12:30 horas, se hará el encendido de veladoras así como el pase de lista de víctimas de feminicidio.

¿Por dónde pasará la ruta del colectivo "Yo voy 8M"?

Mientras que la red "Yo voy 8M" convoca a reunirse en el Parque Morelos en punto de las bpara marchar en dirección al Andador Escorza a partir de las 17:00 horas.

El recorrido abarcará la Calzada Independencia y seguirá por la Avenida Juárez para culminar en La Rambla de Cataluña o Andador Palestina ubicado sobre Constancio Hernández Alvirde y la Avenida Juárez.

Como cada año, exhortan a las asistentes a ir prevenidas ante cualquier factor climático que pueda afectar la salud de las asistentes.

El orden que tendrá el contingente abarcará:

Lona Principal

Familias de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio

Adolescencias y maestras

Niñez y carriolas

Batucada

Mujeres y disidencias

Contingente antifascista y anticapitalista

Grupo mixto: espacio incluyente para hombres y mujeres que deseen sumarse a la jornada.

Se esperan miles de asistentes a un llamado para exigir justicia, defender la vida y luchar por un futuro donde paren los feminicidios.

Ivonne Alcántara / N+

