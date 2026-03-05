¿Dónde es el Punto de Encuentro Para la Marcha del 8M 2026 en Guadalajara?

La marcha por el Día de la Mujer está cada vez más cerca, por ello, en N+ te compartimos el punto de reunión que utilizarán algunos colectivos para el próximo domingo 8 de marzo en Guadalajara.

Durante el 8M, varios contingentes participarán en la marcha, entre ellos hay familiares de desaparecidos y víctimas de feminicidio. Sin embargo, cada grupo tiene una hora diferente de reunión, así como un punto específico de encuentro.

¿Dónde será el punto de encuentro para el 8M 2026 en Guadalajara?

Por ejemplo, el Frente Feminista de Jalisco se reunirá en la Glorieta de las y los desaparecidos. Podrás asistir a partir de las 12:00 del mediodía; recuerda ir con ropa cómoda y algo para protegerte del sol.

Mientras que el grupo Feministas de Jalisco tendrá como punto reunión la avenida Chapultepec y avenida Vallarta, a la 10:30 de la mañana. Por otra parte, YoVoy8M arrancará a las 04:00 de la tarde, en el parque Morelos.

Consejos para el 8M en Guadalajara

Si piensas participar durante la marcha, te sugerimos ir con zapatos cómodos, ropa fresca para evitar un golpe de calor y llevar una mochila mediana, donde puedas guardar una botella con agua y por supuesto, no olvides tu cartel con alguna consigna.

