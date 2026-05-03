Calidad del Aire en CDMX y Edomex Hoy: ¿Hay Contingencia Ambiental Este 3 de Mayo de 2026?

La calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México presenta condiciones mixtas este domingo 3 de mayo de 2026. De acuerdo con el reporte de las 10:00 horas del índice de aire y salud, el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, registra una calidad del aire catalogada como mala.

Ante este escenario, se recomienda a la población evitar actividades físicas tanto moderadas como vigorosas al aire libre, así como reducir al mínimo los esfuerzos intensos en exteriores, especialmente para grupos sensibles.

En contraste, el resto de la Ciudad de México y la zona conurbada reportan una calidad del aire buena, lo que permite a la población realizar actividades al aire libre sin riesgos significativos para la salud.

El informe también señala la presencia de una inversión térmica, un fenómeno meteorológico que genera condiciones de alta estabilidad atmosférica. Durante este evento, el aire presenta poco o nulo movimiento, lo que favorece la acumulación de contaminantes durante varias horas, incrementando su concentración y los posibles efectos negativos en la salud de la población.

¿Se activará la contingencia ambiental?

Pese a estas condiciones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado la contingencia ambiental, ya que no se han registrado concentraciones máximas de ozono iguales o superiores a 163 partes por billón (ppb), nivel requerido para implementar esta medida.

Para quienes realicen actividades al aire libre alrededor de las 11:00 horas, se recomienda utilizar ropa de protección, como gorra o sombrero de ala ancha, así como lentes que bloqueen los rayos ultravioleta. Además, se sugiere aplicar protector solar de amplio espectro con un factor de protección SPF 30 o superior cada dos horas, incluso en condiciones de nubosidad.

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