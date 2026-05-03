Balacera en Baile Sonidero Deja Al Menos 11 Heridos en Alcaldía Venustiano Carranza

Durante la madrugada de hoy sábado 3 de mayo de 2026, una agresión con arma de fuego en un baile sonidero dejó al menos 11 personas lesionadas en la colonia Pensador Mexicano, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con los primeros reportes de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en el cruce de Soles y Norte 186, donde se realizaba el evento. Testigos señalaron que una pelea entre asistentes derivó en un ataque armado, cuando un hombre sacó un arma de fuego y realizó múltiples disparos contra las personas presentes.

Tras la agresión, los heridos se trasladaron por sus propios medios al Hospital General Balbuena, donde recibieron atención médica. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones de las víctimas.

Elementos de seguridad que acudieron al lugar lograron la detención de un hombre presuntamente involucrado en el ataque. El sujeto vestía playera blanca, pantalón de mezclilla negro y tenis negros con blanco, y al momento de su aseguramiento portaba un arma de fuego.

En el sitio, un joven identificado como Yael Rojas Sánchez, de 24 años, reconoció al detenido como el responsable de haber lesionado a sus familiares durante el incidente.

El presunto agresor fue trasladado a la agencia del Ministerio Público en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se determinará su situación jurídica. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Lista de lesionados

Josefina Villareal Reyes 56 años. Presenta una lesion en el brazo derecho

Marco Antonio Avila Martinez 25 años FN 06 mayo 2000. Presenta lesion en la espinilla del lado derecho

Diana Zedillo Alvarado 33 años. Presenta lesion en la rodilla izquierda

Cesar Rojas Salinas de 43 años. Lesión pierna del lado derecho y una en el gluteo dd lado izquiedo

Carlos Rojas Oaxaca 33 años. Lesion en pierna del lado izquierda

Alajandro Castañeda Lopez. Lesion en la pantorrilla del lado izquierdo

Carlos Alberto Angeles Diaz 28 años. Lesión en pantorrilla del lado izquierdo

Jael Aguilar Cuando 50 años. Lesion en el tobillo del lado derecho

Diana Garcia Sánchez 35. Lesión espalda baja del lado izquierdo

Juan José Luego 40 años, impacto en el empeine izquierdo

Carlos Alberto Aguilar Librado de 31 años. Lesion en muslo derecho

Alcaldía violenta

La alcaldía Venustiano Carranza está entre las 10 más inseguras de la capital del país, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicada la semana pasada.

En esta demarcación, el 56.1% de los habitantes manifestó sentirse inseguro. Las colonias Morelos, bastión de la Unión Tepito, Moctezuma, Zona de la Merced, Nicolás Bravo y Jardín Balbuena, registran asaltos, enfrentamientos y robos a negocios como al transporte público.

Apenas ayer 2 de mayo, policías capitalinos detuvieron en esta alcaldía a un sujeto con un arma corta, quien está implicado en el asesinato de un hombre.

Los hechos sucedieron en la Calle 65 y la calzada General Ignacio Zaragoza, de la colonia Puebla. Ahí fue ubicada la víctima, de 42 años, dentro de un negocio de venta de comida, con lesiones en abdomen, espalda y piernas. Aunque fue llevado a un hospital, murió.

El parte oficial indicó que todo derivó de un riña. El atacante, de 57 de edad, tomaba bebidas alcohólicas con la víctima, y luego de una discusión, le disparó. Los agentes localizaron al presunto asesino en las calles 75 y 4, de la misma colonia, donde le hallaron el arma, un cargador con ocho cartuchos útiles y cuatro casquillos percutidos. El presunto criminal fue llevado al Ministerio Público.

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ASJ