Marchas HOY 3 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 3 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 13 concentraciones, siete rodadas ciclistas y 27 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

08:00 horas. Integrantes de la Asociación Atrystain de Niños con Lupus Eritematoso Sistémico Mexicanos A.C. se concentrarán en el Ángel de la Independencia, en Cuauhtémoc, para realizar la 11.ª Caminata Nacional por el Lupus y la Fibromialgia y exigir reconocimiento, atención médica integral y protección de derechos laborales para pacientes con enfermedades crónicas.

Tláhuac

19:00 horas. Familiares y amigos de víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro se concentrarán en la estación “Nopalera”, Línea 12, en Tláhuac, y se trasladarán hacia la estación “Olivos”, para conmemorar a las víctimas y exigir justicia y mantenimiento seguro del Sistema de Transporte Colectivo.

Video: Trabajadores Marchan en México por Demandas en el Día del Trabajo.

Concentraciones

Cuajimalpa

11:00 horas. Integrantes de Refugio Franciscano A.C. realizarán un evento por el Día del Niño en sus instalaciones ubicadas en la Carretera México–Toluca km 17.5, con actividades de convivencia y apoyo a los animales del refugio.

Benito Juárez

10:00 horas. El colectivo “Hasta Encontrarlos” se concentrará en la estación “Villa de Cortés”, Línea 2 del Metro, para acompañamiento a familias migrantes y difusión de fichas de personas desaparecidas.

Miguel Hidalgo

11:00 horas. Integrantes del colectivo “De Batl” se concentrarán en el Reloj de Cuenta Regresiva para el Mundial 2026, en Paseo de la Reforma, para un evento político-cultural y conferencia de prensa contra la gentrificación.

Tláhuac

14:30 horas. Integrantes de “Somos Impacto” se concentrarán en la estación “Olivos”, Línea 12 del Metro, para conmemorar el aniversario luctuoso del colapso de la Línea 12 y exigir justicia para las víctimas.

Rodadas ciclistas

07:30 horas. Integrantes de la Colectiva “Las Parias Arguendas” iniciarán recorridos desde la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, en Xochimilco, pasando por el Deportivo Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa, y la Explanada de San Pedro, en Tláhuac, con destino a la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma Chapingo, en Texcoco, para participar en un encuentro de sobrevivientes por la memoria y la no repetición.

05:35 horas. Integrantes del equipo “Chintololos Biker’s Team” se concentrarán en el Parque Bicentenario, en Azcapotzalco, para partir en caravana hacia Malinalco, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 3 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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