¿Cuándo Inicia la Temporada de Huracanes 2026 en el Océano Atlántico? PC Tamaulipas se Prepara

El Coordinador Estatal de Protección Civil en Tamaulipas, Luis Gerardo González, indicó que la temporada de huracanes en el océano Atlántico iniciará el primero de mayo, puntualizando que se esperan entre 11 y 15 fenómenos meteorológicos.

El funcionario dijo que ya están listos para hacerle frente a dicha temporada, puntualizando que están coordinados con el gobierno federal y los 43 ayuntamientos del estado.

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Temporada de Huracanes 2026 en el Atlántico

Luis Gerardo González señaló que el pronóstico marca que la temporada de huracanes no será muy lluviosa; sin embargo, dijo que todo puede cambiar.

“Bueno, nuestra área de meteorología y el sistema meteorológico nacional proyectan que no va a ser tan lluvioso esta temporada; sin embargo, el clima es cambiante, esperemos que nos llegue lluvia a Tamaulipas, porque necesitamos mucho el tema de las lluvias”, Luis Gerardo González, Coordinador Protección Civil Tamaulipas.

¿Qué Hacer en Caso de Inundación?

Ante la presencia de lluvias intensas y posibles inundaciones, las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a mantener la calma y tomar medidas preventivas que ayuden a resguardar la integridad y los bienes personales.

Se recomienda mantenerse informado a través de medios oficiales sobre el pronóstico del clima y posibles alertas emitidas por las autoridades locales. En caso de que el nivel del agua comience a subir, es importante desconectar la energía eléctrica y cerrar las llaves de gas y agua para evitar accidentes.

Si se vive en una zona propensa a inundaciones, se debe identificar las rutas de evacuación y los refugios temporales más cercanos, además de tener lista una mochila de emergencia que contenga agua, alimentos no perecederos, una linterna, radio portátil, botiquín de primeros auxilios y documentos importantes protegidos en bolsas herméticas, como identificaciones, actas de nacimiento, escrituras o pólizas de seguro.

Durante una inundación, las autoridades recomiendan no intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo, pues la fuerza del caudal puede arrastrar fácilmente. También se debe evitar el contacto con el agua estancada, ya que puede estar contaminada o esconder cables eléctricos sueltos.

Una vez que el nivel del agua descienda, se aconseja no regresar de inmediato al hogar, sino esperar la indicación de las autoridades y revisar cuidadosamente los daños estructurales antes de reactivar la electricidad o el gas.

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