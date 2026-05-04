Inicia la Veda de Camarón en el Golfo de México y Caribe; Pescadores Suspenden Captura

Desde el viernes Primero de Mayo de 2026, los pescadores del Golfo de México y Mar Caribe suspendieron la captura de camarón. La medida, que se extiende hasta el 15 de agosto, busca proteger el recurso, pero representa un reto económico para miles de familias que dependen de esta actividad.

La veda se aplica desde la frontera con Estados Unidos, en Tamaulipas, hasta la desembocadura del río Coatzacoalcos, en Veracruz.

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En Campeche, Yucatán y Quintana Roo, la restricción es aún más estricta: se mantiene la veda permanente en la franja de cero a 20 millas náuticas desde Isla Aguada hasta los límites con Belice, incluyendo lagunas y zonas costeras, con excepción de los caladeros de Contoy.

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Inicio de Veda del Camarón Impacta Economía de Pescadores

La suspensión de la captura, vigente hasta el 15 de agosto, abarca desde Tamaulipas hasta Veracruz, así como zonas costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La medida busca permitir la reproducción de la especie, pero implica una disminución temporal en los ingresos de miles de familias que dependen de la actividad pesquera. En algunas regiones del Caribe mexicano, la restricción es permanente en franjas cercanas a la costa, lo que refuerza las acciones de conservación, aunque también limita de forma más prolongada la actividad del sector.

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