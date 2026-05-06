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Crean la "Conchalien" en Panadería de Ciudad Madero; Atrae a Cientos de Turistas

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Lo que comenzó como una idea para aprovechar la temporada vacacional en Playa Miramar se convirtió en un éxito inesperado.

Crean la "Conchalien" en Panadería de Ciudad Madero

Crean la "Conchalien" en Panadería de Ciudad Madero. Foto: N+

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Lo que comenzó como una sencilla idea para aprovechar la venta durante la temporada vacacional en la playa terminó por convertirse en una historia de esfuerzo y creatividad. Nació un producto que hoy ya es parte del gusto de muchos: las conchaliens.

Detrás de esta colorida propuesta está don Ramón, quien junto a su familia, en la panadería ubicada en Ciudad Madero, decidió apostar por algo diferente.

Panadería Crea la "Conchalien" en Ciudad Madero y Conquista Playa Miramar

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Panadería en Ciudad Madero Crea la Conchalien"

Con ingenio y dedicación, transformaron la tradicional concha mexicana en una versión única: piezas alienígenas de pan decoradas con vivos tonos verde, rosa y azul, acompañadas de detalles de ganache que simulan ojos y boca, dando vida a los emblemáticos aliens de playa Miramar.

La aceptación de las “conchaliens” no solo sorprendió a la familia, sino que también les dio un nuevo impulso para seguir creando. Con la mirada puesta en el futuro, don Ramón y su familia ya sueñan con nuevas versiones, como las esperadas “conchaliens rellenas”, que prometen seguir conquistando paladares.

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