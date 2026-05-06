Crean la "Conchalien" en Panadería de Ciudad Madero; Atrae a Cientos de Turistas

Lo que comenzó como una sencilla idea para aprovechar la venta durante la temporada vacacional en la playa terminó por convertirse en una historia de esfuerzo y creatividad. Nació un producto que hoy ya es parte del gusto de muchos: las conchaliens.

Detrás de esta colorida propuesta está don Ramón, quien junto a su familia, en la panadería ubicada en Ciudad Madero, decidió apostar por algo diferente.

Panadería Crea la "Conchalien" en Ciudad Madero y Conquista Playa Miramar

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Panadería en Ciudad Madero Crea la Conchalien"

Con ingenio y dedicación, transformaron la tradicional concha mexicana en una versión única: piezas alienígenas de pan decoradas con vivos tonos verde, rosa y azul, acompañadas de detalles de ganache que simulan ojos y boca, dando vida a los emblemáticos aliens de playa Miramar.

La aceptación de las “conchaliens” no solo sorprendió a la familia, sino que también les dio un nuevo impulso para seguir creando. Con la mirada puesta en el futuro, don Ramón y su familia ya sueñan con nuevas versiones, como las esperadas “conchaliens rellenas”, que prometen seguir conquistando paladares.

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