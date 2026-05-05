Cuatro Jóvenes de Ciudad Victoria Ganan Torneo Mexicano de Robótica y Buscan Llegar a Tokio

Un grupo de cuatro jóvenes talentos de Ciudad Victoria, especializados en robótica y representantes del equipo Nix-Lab, continúa destacando a nivel nacional tras obtener el primer lugar en el Torneo Mexicano de Robótica, donde desarrollaron tecnología enfocada en salvar vidas.

Su proyecto principal está diseñado para operar en escenarios de desastre, y facilitar labores de rescate. Los jóvenes explicaron que su desarrollo tecnológico responde a una necesidad real: mejorar los procesos de rescate en situaciones de emergencia, donde el tiempo y la precisión pueden marcar la diferencia.

Jóvenes de Ciudad Victoria Ganan Torneo de Robótica en México y Competirán en Tokio

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El logro cobra aún más relevancia al tratarse de estudiantes que, en su mayoría, enfrentaron su primera competencia de este nivel, demostrando que el talento local puede competir y sobresalir a nivel nacional.

Más allá del reconocimiento, los jóvenes buscan inspirar a nuevas generaciones a involucrarse en la tecnología y utilizarla como una herramienta de cambio positivo en la sociedad.

Ahora, los jóvenes continúan escalando su innovación hacia plataformas internacionales y se preparan para representar a México en el extranjero, con miras a competir en Tokio.

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