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Autoridades Detienen a Menor por Presunto Robo a Gimnasio de Ciudad Victoria

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Un menor de edad fue detenido por elementos de la Guardia Estatal tras ser señalado como presunto responsable de un robo en un gimnasio en Ciudad Victoria.

Detienen a Menor por Presunto Robo a Gimnasio de Ciudad Victoria

Detienen a Menor por Presunto Robo a Gimnasio de Ciudad Victoria. Foto: SSP Tamaulipas

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En atención a un reporte suscitado en un gimnasio ubicado en el Fraccionamiento Teocaltiche, personal de la Guardia Estatal arribó a un domicilio ubicado en el Fraccionamiento del Valle de Ciudad Victoria, en el cual localizaron los artículos sustraídos y a un menor de edad señalado como presunto responsable.

Al percatarse de la presencia policial, el adolescente actuó de forma evasiva, corriendo hacia el techo del domicilio.

Un Menor Detenido por Presunto Robo en Ciudad Victoria. Foto: SSP Tamaulipas

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Tras darle alcance, el personal de la Guardia Estatal en conjunto con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) se percataron de que se trataba de una persona sorda.

A través de comunicación no verbal, el adolescente reconoció poseer artículos hurtados del gimnasio antes mencionado, por lo que fue puesto a disposición de la FGJT.

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