Colectivo Convoca a Marcha Pacífica en Reynosa por Madres Desaparecidas; Esto Sabemos

En el marco del Día de las Madres, integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas convocaron a la ciudadanía de Reynosa y la región a participar en una marcha pacífica para visibilizar la problemática de las desapariciones forzadas.

La movilización está programada para el próximo domingo 10 de mayo a las 8:00 de la mañana en la Plaza Benito Juárez, ubicada sobre el bulevar Hidalgo, frente al Monumento de la Madre. Posteriormente, los asistentes realizarán una caminata hacia la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se celebrará una misa dedicada a las madres desaparecidas.

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Marcha por Desaparecidos el Domingo 10 de Mayo de 2026

El colectivo señaló que esta fecha representa uno de los momentos más difíciles para las familias que continúan buscando a sus seres queridos.

De acuerdo con las organizadoras, el objetivo es sensibilizar tanto a la sociedad como a las autoridades sobre el impacto de las desapariciones y mantener viva la exigencia de búsqueda y justicia.

Convocan a Marcha el Domingo 10 de Mayo en Reynosa. Foto: N+

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