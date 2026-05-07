Productores de Tamaulipas Reportan la Presencia de Plaga de Araña Roja en Cultivos de Maíz

Productores agrícolas del municipio de Gustavo Díaz Ordaz reportan la presencia de plagas, principalmente araña roja, en los cultivos de maíz establecidos en la región ribereña. Señalan que, ante esta situación, los propios agricultores, algunos con asesoría técnica, han comenzado a aplicar tratamientos para controlar la plaga y evitar afectaciones mayores en el desarrollo de las plantas.

De acuerdo con los productores, se están utilizando agroquímicos específicos, como la abamectina, con aplicaciones de hasta un litro para lograr el control de la araña roja en las parcelas afectadas.

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Presencia de Plagas en Campos del Norte de Tamaulipas

A pesar de las plagas, las expectativas para el ciclo agrícola son favorables, gracias a las lluvias registradas hace aproximadamente un mes en la zona.

En la región se mantiene principalmente la siembra de maíz, con una superficie aproximada de 15 mil hectáreas, mientras que el cultivo de soya ha registrado un incremento, alcanzando alrededor de 4 mil hectáreas.

Por segundo año consecutivo, productores de la ribereña apuestan por la soya, al ser un cultivo con menor costo de semilla, menos requerimientos de manejo y la posibilidad de utilizar variedades transgénicas.

Detectan la Presencia de Araña Roja en Campos de Díaz Ordaz. Foto: N+

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