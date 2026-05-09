Marchan en Mexicali por Muerte de Menor Fallecido Dentro de Vehículo

Alrededor de 50 personas participan en una manifestación en Mexicali para exigir justicia por la muerte del menor Vicente, quien falleció tras permanecer al interior de un vehículo.

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Manifestantes se dirigen al Centro de Justicia Penal

La movilización partió en punto de las 9:00 horas con dirección al Centro de Justicia Penal, donde este día se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de Roxana “N”, madre del menor, por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual.

Previo al inicio de la marcha, Juan Carlos Meza, padre del niño, ofreció una entrevista en la que reiteró su exigencia de justicia y pidió que el caso no quede impune.

Los manifestantes avanzan hacia las instalaciones del Sistema de Justicia Penal Oral, donde se espera el desarrollo de la audiencia correspondiente como parte del proceso legal en curso.

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