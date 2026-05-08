Sin Examen: Así Será el Nuevo Ingreso a Preparatorias en Baja California

Con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la educación media superior, autoridades educativas en Baja California implementarán la estrategia nacional “Mi Derecho, Mi Lugar”, la cual elimina el examen de admisión tradicional para el ingreso a preparatorias.

De acuerdo con la Secretaría de Educación del estado, este nuevo modelo busca asegurar un espacio para todos los estudiantes que egresan de secundaria y desean continuar con su formación académica.

Irma Martínez Manríquez, representante de la dependencia, señaló que además de ampliar la cobertura, se pretende fortalecer el nivel académico y adaptar los planes de estudio a las necesidades del entorno laboral.

La estrategia contempla un modelo de asignación directa que se aplicará en diversas instituciones educativas, entre ellas CONALEP, DGETI, DGB y preparatorias estatales.

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Buscan reducir deserción escolar

Autoridades indicaron que otro de los objetivos principales es disminuir la deserción escolar, facilitando el acceso de los jóvenes a sus primeras opciones educativas.

El subsecretario de Educación Media Superior en Baja California, Alejandro Rosales Sotelo, explicó que este esquema busca que un mayor número de estudiantes sea asignado a las preparatorias de su preferencia, recomendando que el proceso se realice con el acompañamiento de padres de familia.

Asimismo, se estima que esta estrategia permita incrementar la matrícula en el estado hasta 12 mil estudiantes.

El registro de aspirantes estará disponible a través del portal oficial de la Secretaría de Educación de Baja California.

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Información Pamela Mercado

APG