SEP Confirma Adelanto del Fin del Ciclo Escolar ¿Qué Día Será en Baja California?

La Secretaría de Educación confirmó un ajuste al calendario escolar en Baja California y en el resto del país, luego de que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) aprobara por unanimidad adelantar el cierre del ciclo escolar al próximo 5 de junio de 2026. La modificación fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y por la secretaria de Educación estatal, Irma Martínez Manríquez.

De acuerdo con la información oficial, el cambio aplicará a nivel nacional y contempla que las actividades administrativas en los planteles concluyan el 12 de junio. En Baja California, las labores de planeación y organización escolar se retomarán el 10 de agosto con el regreso del personal docente y administrativo para la semana de Consejo Técnico Escolar.

Las autoridades educativas señalaron que la decisión fue tomada dentro del CONAEDU, organismo integrado por las y los titulares de educación de las 32 entidades federativas. Según explicaron, el ajuste busca responder a las condiciones climáticas registradas en distintas regiones del país, principalmente por la intensa ola de calor prevista para los meses de junio y julio.

¿Qué día acabará el ciclo escolar 2025-2026 en Baja California?

Mario Delgado Carrillo indicó que el adelanto del cierre escolar tiene como prioridad salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante las altas temperaturas. Bajo este esquema, las clases finalizarán oficialmente el 5 de junio, mientras que el regreso tentativo para el ciclo escolar 2026-2027 quedó programado para el 31 de agosto.

Agregaron que el calendario también fue ajustado considerando la realización del Mundial de Futbol en el país, con el objetivo de facilitar aspectos relacionados con logística y movilidad para las familias mexicanas durante ese periodo.

Las autoridades educativas afirmaron que, pese al adelanto en el cierre del ciclo escolar, se mantendrán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Plan de Estudios. Indicaron además que el cambio no afectará el aprovechamiento académico ni la calidad educativa de las y los estudiantes.

La medida entrará en vigor en todo el país y marcará un cierre anticipado del periodo escolar 2025-2026 ante las condiciones climáticas y organizativas previstas para el Mundial de Futbol en próximos meses.

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