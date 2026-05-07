Hombre Provoca Choque Contra Autobús por Conducir en Sentido Contrario en BC

Un conductor presuntamente en estado de ebriedad fue detenido por la Policía Municipal de Tijuana luego de provocar un choque mientras circulaba en sentido contrario sobre el bulevar Cucapah, en la colonia Ampliación Guaycura. El incidente ocurrió durante la madrugada del pasado 5 de mayo, a la altura de la calle Medio Camino, donde una persona resultó lesionada y se registraron daños materiales derivados del impacto entre una vagoneta y un autobús de transporte de personal.

De acuerdo con el reporte de la Unidad Especializada en Hechos de Tránsito Terrestre, oficiales acudieron al sitio tras recibir un llamado emitido por la central de radio. Al llegar, localizaron una vagoneta y un autobús involucrados en el percance vial, por lo que iniciaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Detienen a hombre tras provocar choque con autobús por circular en sentido contrario en Tijuana.

Según el peritaje realizado por las autoridades, el conductor de la vagoneta circulaba sobre los carriles del bulevar Cucapah en dirección contraria. La falta de precaución y el presunto estado de ebriedad habrían ocasionado que impactara con la parte frontal izquierda de su vehículo contra el autobús, el cual transitaba de manera regular sobre la misma vialidad.

Conforme avanzaron las investigaciones en el lugar, se confirmó que el conductor responsable fue identificado como Jesús Alberto “N”, de 36 años de edad. Tras ser valorado, fue certificado con ebriedad incompleta, motivo por el cual quedó detenido.

El conductor del autobús resultó lesionado durante el choque y fue reportado con heridas catalogadas como verdes. Aunque las lesiones no fueron consideradas de gravedad, recibió atención tras el impacto ocurrido en plena vialidad durante la madrugada.

Las autoridades municipales mantuvieron las diligencias en la zona para el levantamiento de información y la elaboración del peritaje correspondiente. El hecho generó afectaciones momentáneas a la circulación mientras se realizaban las maniobras y revisiones relacionadas con el accidente.

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