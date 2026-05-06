Detienen en Tijuana a Tres Sujetos con 38 Kilos de Cristal, Un Arma Falsa y Un Vehículo Robado

Tres personas fueron detenidas en Tijuana por su presunta participación en el robo de un vehículo y por la posesión de aproximadamente 38 kilogramos de una sustancia con características similares al cristal. La detención ocurrió este 6 de mayo durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), con apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la intervención se originó tras un reporte ciudadano que alertó sobre el despojo violento de una camioneta. Luego de recibir la denuncia, agentes municipales desplegaron un operativo de búsqueda tanto del vehículo robado como de un automóvil sedán que presuntamente era utilizado por los responsables.

Detienen a tres personas por robo y posesión de 38 kilos de droga en Tijuana.

Las acciones de localización concluyeron en la intersección del bulevar Díaz Ordaz y la calle Tacuba, en la colonia Guillén, donde los oficiales interceptaron a los sospechosos. En el lugar fueron asegurados Alan Moisés “N”, José Alfredo “N” y Dan Ja Abdali “N”, quienes quedaron bajo custodia de las autoridades.

Durante una revisión precautoria, los agentes localizaron un artefacto bélico tipo pistola que posteriormente fue identificado como un arma de utilería. Además, encontraron cerca de 20 bolsas que contenían alrededor de 38 kilogramos de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

Tras la detención, los tres individuos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente junto con los vehículos asegurados, el arma de utilería y la sustancia decomisada, para continuar con las diligencias del caso y determinar los delitos imputables a cada uno.

El caso quedó bajo seguimiento de las instancias competentes, que serán las encargadas de definir la situación legal de los detenidos conforme avance la investigación relacionada con el robo del vehículo y la posesión de la presunta droga.

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