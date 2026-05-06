Registran Operativo por Presunto Artefacto Explosivo en Vía Pública de Tijuana

Más de 20 elementos de distintas corporaciones de seguridad mantienen un operativo en la colonia Rubí, en Tijuana, tras el hallazgo de un presunto artefacto explosivo.

El despliegue se concentra sobre la calle Fernando Gutiérrez, donde de manera preliminar se reportó la localización del objeto sobre la banqueta, lo que generó la movilización inmediata de autoridades.

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Área resguardada y en espera de especialistas

Hasta el momento, la zona permanece acordonada mientras se espera la llegada de fuerzas especiales, quienes serán las encargadas de determinar si se trata o no de un artefacto explosivo.

De forma preventiva, personal de Protección Civil Municipal realiza perifoneo en las calles aledañas, solicitando a los residentes mantenerse al interior de sus viviendas.

Las autoridades continúan con las labores de resguardo y análisis en el sitio, por lo que la información sigue en desarrollo.

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Información Carolina Vázquez

APG