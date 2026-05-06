Conato de Incendio y Lesionados: Así Fue el Simulacro Nacional 2026 en Tijuana

Alrededor de mil personas, entre trabajadores y visitantes del Ayuntamiento de Tijuana, fueron evacuadas en un tiempo de 4 minutos con 48 segundos durante el Primer Simulacro Nacional 2026.

El ejercicio se realizó bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.5 en la escala de Richter, con epicentro a 128 kilómetros de la ciudad, lo que permitió poner a prueba los protocolos de respuesta ante emergencias.

Como parte del escenario, también se contempló un conato de incendio y la presencia de dos personas lesionadas, quienes fueron rescatadas y atendidas de manera oportuna por los cuerpos de emergencia.

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Uso de tecnología en evacuación

Durante el simulacro, autoridades destacaron la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, como el uso de drones operados por Protección Civil Municipal.

Estos dispositivos permitieron monitorear en tiempo real las zonas del inmueble y agilizar la evacuación, especialmente en áreas donde podrían quedar personas atrapadas.

El ejercicio tuvo como objetivo fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en espacios públicos.

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