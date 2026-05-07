Detienen a Menor con Droga en Tijuana; Era Objetivo Prioritario por Robos y Agresiones

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) aseguraron a un menor de edad en posesión de droga en la colonia Salvatierra, en Tijuana, quien además era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en robos con violencia.

La detención ocurrió la noche del miércoles durante un recorrido preventivo sobre el cruce de las avenidas Junípero Serra y Salvatierra, cuando agentes de la Policía Municipal observaron a un joven que, al notar la presencia policial, arrojó un objeto e intentó huir.

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Fue alcanzado por policías al intentar escapar

Tras una persecución a pie tierra, los oficiales lograron darle alcance metros adelante. Al inspeccionar el objeto que había arrojado, localizaron un envoltorio de plástico que contenía una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como “cristal”, con un peso aproximado de 30 gramos. El detenido fue identificado como Mario Alberto “N”, de 15 años de edad.

Señalado por agresiones a conductores

De acuerdo con información de la autoridad, el menor era señalado como objetivo prioritario en la colonia Salvatierra, relacionado con robos con violencia y agresiones con arma blanca en contra de conductores de plataformas digitales.

Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

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