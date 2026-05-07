Corte de Agua Hoy en Varias Zonas de Tijuana por Fuga Emergente: Lista de Colonias Afectadas
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CESPT reportó una fuga emergente en una línea de distribución, personal técnico ya trabaja en la reparación. Consulta las colonias afectadas
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La mañana de este jueves, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó sobre la suspensión temporal del suministro de agua potable en diversas colonias de la ciudad, debido a una fuga emergente en una línea de distribución.
De acuerdo con el organismo, la avería se registró a la altura de la rampa de la Central Camionera, lo que obligó a detener el servicio mientras se realizan trabajos de reparación.
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Lista de colonias afectadas
Entre las zonas impactadas se encuentran:
- Valle Vista 1 y 2
- Los Arenales
- Melchor Ocampo
- Murua Miguel Hidalgo
- Patrimonio
- Rancho Riviera Alamar
- Fernández
- Guadalupe Victoria
- Buena Vista
- El Chamizal
- Sepanal
- Los Álamos
- Los Pirules
- La Pechuga
- Centro Comercial Otay
- Otay Fuentes
Trabajan para restablecer el servicio
Personal técnico de la CESPT ya se encuentra atendiendo la fuga con el objetivo de restablecer el suministro durante el transcurso de la noche.
Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía ante las afectaciones y recomendaron tomar previsiones mientras se normaliza el servicio.
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APG