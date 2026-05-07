Corte de Agua Hoy en Varias Zonas de Tijuana por Fuga Emergente: Lista de Colonias Afectadas

La mañana de este jueves, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó sobre la suspensión temporal del suministro de agua potable en diversas colonias de la ciudad, debido a una fuga emergente en una línea de distribución.

De acuerdo con el organismo, la avería se registró a la altura de la rampa de la Central Camionera, lo que obligó a detener el servicio mientras se realizan trabajos de reparación.

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Lista de colonias afectadas

Entre las zonas impactadas se encuentran:

Valle Vista 1 y 2

Los Arenales

Melchor Ocampo

Murua Miguel Hidalgo

Patrimonio

Rancho Riviera Alamar

Fernández

Guadalupe Victoria

Buena Vista

El Chamizal

Sepanal

Los Álamos

Los Pirules

La Pechuga

Centro Comercial Otay

Otay Fuentes

Trabajan para restablecer el servicio

Personal técnico de la CESPT ya se encuentra atendiendo la fuga con el objetivo de restablecer el suministro durante el transcurso de la noche.

Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía ante las afectaciones y recomendaron tomar previsiones mientras se normaliza el servicio.

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