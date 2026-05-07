Hallan Delfín Sin Vida en Playa de San Felipe; Incrementan Animales Muertos en Costas de BC

Personal de la Secretaría de Marina atendió el hallazgo de un mamífero marino sin vida en la costa de San Felipe, Baja California.

De acuerdo con la autoridad naval, el descubrimiento se realizó durante un recorrido terrestre, cuando fue localizado a la orilla de la playa conocida como “Las Almejas” un ejemplar de delfín común.

El ejemplar, de aproximadamente 2.20 metros de longitud, se encontraba en avanzado estado de descomposición al momento de ser ubicado por las autoridades.

Tras el reporte, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) acudió al sitio para llevar a cabo la inspección correspondiente.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte del mamífero marino.

Las autoridades continuarán con el seguimiento del caso para determinar el origen del fallecimiento.

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Aumenta preocupación por fauna marina sin vida en playas de Baja California

La aparición de especies marinas sin vida en playas de Baja California ha generado preocupación entre ambientalistas, luego del reciente hallazgo de un lobo marino en Tijuana a mediados de abril, así como una ballena localizada hace unos días en playas de Rosarito.

De acuerdo con representantes de asociaciones que realizan labores de limpieza en playas, este tipo de casos ha ido en aumento.

Integrantes de colectivos ambientales exhortan a la ciudadanía a no acercarse ni tocar a estos animales, ya que podrían representar riesgos a la salud, además de reportar de inmediato a las autoridades correspondientes.

Aumentan Hallazgos de Fauna Marina Muerta en Baja California

¿Tiene relación con el cambio climático?

Ambientalistas señalan que la presencia cada vez más frecuente de fauna marina sin vida podría estar relacionada con fenómenos asociados al cambio climático y a la contaminación en los océanos.

Explican que factores como la presencia de toxinas en el alimento de especies marinas han impactado a poblaciones como los lobos marinos, situación que podría estarse intensificando por la actividad humana.

Asimismo, indicaron que este fenómeno también ha derivado en un incremento en el número de aves encontradas sin vida en la costa.

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Información Omar Marmolejo y Miguel Martínez

APG