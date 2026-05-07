Roxana “N” Podría Recibir Hasta 50 Años de Pisión en Mexicali por Muerte de su Hijo Vicente

Roxana “N” podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión en caso de que el delito por el que fue imputada sea reclasificado por la Fiscalía General del Estado, tras la muerte de su hijo Vicente, un menor de 3 años localizado sin vida al interior de una camioneta en Mexicali. La audiencia inicial se llevó a cabo en el Centro de Justicia de la ciudad y se prolongó durante más de ocho horas, periodo en el que se expusieron diversos elementos de la investigación relacionada con el caso.

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De acuerdo con la Fiscalía, la mujer fue imputada por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, luego de que el menor permaneciera por varias horas dentro de un vehículo bajo altas temperaturas, situación que derivó en lo que ya es considerado la primera muerte por golpe de calor en Baja California durante la presente temporada.

La mujer presuntamente se encontraba consciente durante la madrugada de los hechos.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que la investigación apunta a que Roxana “N” se encontraba consciente durante la madrugada de los hechos. Entre los argumentos presentados, se señaló que la mujer mantenía actividad en redes sociales mientras el menor permanecía dentro de la unidad.

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Las autoridades también expusieron que el niño presentó, además de quemaduras derivadas de la exposición extrema al calor, diversas heridas presuntamente ocasionadas por sus intentos de liberarse del interior del vehículo. Estos datos formaron parte de los elementos considerados durante el desarrollo de la audiencia ante el juez de control.

Con base en las investigaciones iniciales, la Fiscalía argumentó que la imputación se sustenta en que la acusada habría tenido conocimiento del riesgo en el que se encontraba el menor y aun así no realizó acciones para impedir el resultado. Tras el debate judicial, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Roxana “N” permanecerá internada en el Cereso de Mexicali mientras continúa el proceso penal.

El delito podría reclasificarse e incrementar la pena hasta 50 años de cárcel.

Aunque inicialmente la Fiscalía adelantó que buscaría una pena de hasta 15 años de prisión en caso de acreditarse la responsabilidad penal de la imputada, en caso de existir una reclasificación del delito a uno considerado más grave, lo que podría elevar la condena hasta 50 años de cárcel.

La situación jurídica de Roxana “N” continuará definiéndose conforme se desarrollen las siguientes etapas legales y se determine si procede la reclasificación del delito que incrementaría significativamente la posible condena en su contra.

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Información de Kitzia Flores | N+

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