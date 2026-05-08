Hallan Restos de Joven de Sonora Desaparecido Hace 7 Años en Fosa de Baja California

A casi siete años de su desaparición, Luis Antonio García Alamilla, joven originario de San Luis Río Colorado, Sonora, fue localizado sin vida en una de las fosas clandestinas del poblado Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con autoridades de Baja California, los restos fueron hallados el pasado 29 de abril y posteriormente identificados mediante pruebas de ADN, las cuales confirmaron coincidencia con su madre y hermana.

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Restos habrían sido inhumados desde 2019

Las investigaciones señalan que los restos habrían sido inhumados de manera clandestina desde el año 2019, lo que amplía el rango de indagatorias relacionadas con este sitio, considerado por colectivos como un “cementerio clandestino”.

El hallazgo forma parte de los trabajos de búsqueda realizados en la zona, donde se han localizado múltiples restos humanos en los últimos años.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de la desaparición y muerte del joven.

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Información Miguel Galindo

APG