Mujeres con Bienestar Edomex 2026: Así Puedes Recibir Tu Tarjeta Tras Actualizar Tus Datos

Luego de que en semanas pasadas se llevara a cabo la actualización de datos del programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México, una de las dudas que se ha presentado de manera más recurrente en los próximos días es: ¿cómo saber que quedé en Mujeres con Bienestar? En N+ te explicamos cómo checar y cómo recibir tu tarjeta.

Como te informamos previamente, durante abril se llevó a cabo la recepción de documentos actualizados en los diferentes módulos de la entidad, pero también te hemos contado si habrá un nuevo registro al programa.

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¿Cómo saber si quedé en Mujeres con Bienestar de Edomex?

Si hiciste tu pre-registro al apoyo de $2,500 pesos para mujeres de 18 a 59 años en 2023 o 2024, puedes cehcar tu estatus en el Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex. Para saber la ubicación del módulo, en este link puedes checarlo: https://bienestar.edomex.gob.mx/centros_distribucion.

Por otro lado, si ya realizaste el registro de actualización de datos, el siguiente paso es que personal de la Secretaría del Bienestar te contacte mediante los teléfonos y correo electrónico que dejaste anotado.

La otra forma de checar tu estatus en el programa social a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de México es en línea, con los siguientes pasos:

Entra al siguiente enlace: registerboom.mujeresbienestar.com.

Al cargar, escribe tu número de folio y número de celular completo que pusiste durante tu pre-registro.

Selecciona la casilla "no soy un robot" y después da clic en "continuar".

El sistema te dirá tu estatus del proceso.

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¿Cómo recoger tu tarjeta de Mujeres con Bienestar 2026?

Si no has recibido tu tarjeta de Mujeres con Bienestar 2026, debes consultar tu estatus con la CURP en el sitio oficial mujeresconbienestar.gob.mx o espera un SMS con fecha, hora y módulo de entrega.

En caso de que tengas dudas, llama al 55 9370 1223 o acude a un Centro de Distribución (CEDIS) en el Edomex si ya tenías folio de años anteriores.

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