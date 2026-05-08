¿Cómo Saber si Fui Aceptada en Apoyo Bienestar Mujeres 50 a 64 Años? Este Día Salen Resultados

Después de varias semanas de registro, ya concluyó la etapa de recepción de solicitudes de nuevo ingreso al apoyo para mujeres de 50 a 64 años de edad, por eso acá te decimos cuándo salen los resultados de Canasta Alimentaria Bienestar 2026, para saber si fuiste aceptada en el programa de Alimentación para el Bienestar.

Para que no se te pasara hacer tu registro al apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años en mayo 2026, en una nota te dijimos a qué hora cerró la inscripción presencial, para personas que su folio salió asignado en la primera tanda de resultados.

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¿Cómo saber si fui aceptada en el programa para mujeres Canasta Alimentaria Bienestar 2026?

La única forma de sabe si eres beneficiaria de Alimentación para el Bienestar 2026 es esperar a que la Secretaría de Bienestar del Estado de México publique la lista de folios de las personas que fueron aceptadas para recibir el apoyo para mujeres de 50 a 64 años.

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Para la etapa de registro presencial, las solicitantes debieron ir a su Centro de Distribución (CEDIS) más cercano para entregar los documentos requeridos que formalizaran su entrada al programa social en el Edomex. Quienes no lo hicieron no podrán ser beneficiarias y deberán esperar la siguiente convocatoria, que probablemente sea hasta el 2027.

¿Cuándo salen los resultados del apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años?

Los resultados del registro de la Canasta Alimentaria Bienestar se darán a conocer el lunes 18 de mayo y las solicitantes van a tener cinco días para checar si fueron aceptadas en el programa, siendo el 22 de mayo 2026 el último día para consultar la lista de folios asignados.

Para checar los resultados de Alimentación para el Bienestar, las mujeres de 50 a 64 años deben hacer lo siguiente:

Entrar a la página oficial de la Secretaría de Bienestar Edomex: bienestar.edomex.gob.mx .

. Dirigirse al apartado de "programas sociales".

Seleccionar el programa "Alimentación para el Bienestar".

Dar clic en resultados de nuevo ingreso 2026.

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Una vez que sepas que fuiste aceptada en el programa de apoyo para mujeres de 50 a 64 años, las nuevas beneficiarias deberán recibir una y hasta seis Canastas Alimentarias Bienestar en 2026, pues así lo establece la convocatoria de registro de Alimentación para el Bienestar de este año en el Edomex.

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