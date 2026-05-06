¿Quiénes Deben Recoger su Tarjeta Bienestar antes del 22 de Mayo 2026? Estos Documentos Piden

El Gobierno de México hizo un último llamado a los beneficiarios que reciben 8 mil pesos como Apoyo del Bienestar para que pasen a recoger su Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que en N+ te decimos quiénes son los derechohabientes convocados a pasar por este documento oficial antes del 22 de mayo de 2026, así como cuáles son los requisitos y lugares de entrega.

Aunque no son los únicos que están por recibir su Tarjeta del Bienestar, los beneficiarios de la Beca Bienestar que entrega 2,500 pesos anuales también están próximos a recoger este documento.

De hecho, actualmente está en marcha el Calendario de Pagos de la Secretaría del Bienestar para adultos mayores, mujeres, madres trabajadoras y personas con discapacidad. Por lo que en una nota previa ya te compartimos quiénes reciben su pago en la semana del 4 al 8 de mayo de 2026.

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¿Quiénes recogen su Tarjeta Bienestar antes del 22 de mayo 2026?

El Gobierno de México anunció que los beneficiarios del programa Bienpesca en todo México, recibirán su tarjeta para el depósito anual de 8,000 pesos hasta el próximo 22 de mayo. La entrega está a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Este periodo está dirigido a productores pesqueros y acuícolas que por algún motivo no recibieron su tarjeta durante el primer operativo que culminó en marzo de 2026.

Ten en cuenta que el trámite es gratuito y las únicas personas que se pueden presentar por este documento son los beneficiarios de Bienpesca.

¿Qué documentos piden para recibir la Tarjeta del Bienestar y dónde recogerla?

A diferencia de otros programas, en la cual los interesados acuden a módulos del Bienestar, estas tarjetas se entregan en la Oficina de Representación Estatal y Local de Conapesca correspondiente. De hecho en este enlace se puede consultar el Directorio de Oficinas por cada uno de los estados.

De modo que las personas que están por recibir su tarjeta deben presentar:

Original y copia de su identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio con fecha de expedición menor a tres meses

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¿Cuándo entregan el apoyo de Bienpesca en 2026?

El Gobierno de México dio a conocer que las fechas de entrega del apoyo del Bienestar de 8,000 pesos que se entrega a los beneficiarios se dará a conocer a través de su página web.

Mismo caso que con los periodos de actualización y registro de nuevos ingresos al Padrón de Pesca y Acuacultura.

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