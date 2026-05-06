¿Quiénes Cobran Pensión Bienestar el 7 y 14 de Mayo 2026? Letras y Apellidos para Pago el Jueves

Este jueves continúa el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar de Mayo 2026 para adultos mayores, mujeres, madres trabajadoras y personas con discapacidad, por lo que en N+ te adelantamos quiénes cobran el 7 y 14 de mayo 2026.

La Secretaría del Bienestar dio a conocer que el pasado lunes 4 de mayo iniciaron los pagos de la Pensión Bienestar de mayo 2026 que se extenderán hasta el próximo 27 del mes. Los depósitos se hacen en orden alfabético, según la primera letra del apellido de los derechohabientes.

Dado el interés que generan las fechas de depósito, en una nota previa ya te dimos a conocer qué letras cobran el miércoles 6 y el 13 de mayo, así como el martes 5 y 12 de mayo.

Además, para que puedas retirar tu pensión, te compartimos cómo ubicar los Bancos del Bienestar cerca de ti, así como los horarios en los que ofrecen servicio.

Video: Como Dar de Baja Beneficiario Pension del Bienestar por Fallecimiento

¿Quiénes siguen en Pago de Pensión del Bienestar? Letras que cobran 7 y 14 de Mayo 2026

De acuerdo con las fechas oficiales compartidas por las autoridades, los adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres solteras que recibieron su pago este jueves son las siguientes.

7 de mayo: Personas cuyo primer apellido inicie con la letra C

Personas cuyo primer apellido inicie con la 14 de mayo: Personas cuyo primer apellido inicie con la letra L

A diferencia de otras fechas en las que se abarcan distintas fechas del abecedario, el día jueves sólo les toca depósito en la Tarjeta del Bienestar a personas con las letras antes descritas.

A continuación te compartimos la lista de apellidos muestra por cada una de las iniciales que cobran el jueves 7 y 14 de mayo, respectivamente a

Jueves 7 de Mayo - Letra C

Cruz

Castillo

Chávez

Contretas

Carrillo

Cabrera

Cervantes

Camacho

Cuevas

Cano

Cordova

Jueves 14 de mayo - Letra L

López

Luna

Lara

León

Lozano

Leyva

Lugo

Leal

Lira

Limón

Lozano

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¿Dónde depositan la Pensión Bienestar en mayo 2026?

Tal como ocurre con otros programas del Gobierno de México como Producción para el Bienestar, los beneficiarios de la Pensión de Adultos Mayores, Mujeres, Madres Trabajadoras y Adultos Mayores reciben su apoyo económico en su Tarjeta del Bienestar.

El monto que recibirán este mes corresponde al tercer bimestre del año, es decir: mayo-junio de 2026, y corresponde directamente al programa al que estén registrados.

Adultos Mayores reciben 6,400 pesos

Mujeres reciben 3,100 pesos

Madres Trabajadoras reciben 1,650 pesos

Personas con discapacidad 3,300 pesos

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