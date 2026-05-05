¿Quiénes No Recibirán Pago Bienestar en Mayo 2026? Estos Adultos Mayores No Cobrarán Su Pensión

Es mes de pago de la Pensión Bienestar, sin embargo no todos los beneficiarios recibirán su apoyo económico en mayo 2026 y para que sepas si es tu caso, acá te decimos qué adultos mayores no podrán cobrar este bimestre.

Este lunes, la nueva secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez, presentó el calendario de pagos de mayo y junio 2026, con lo cual las personas de 65 y más, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras conocieron cuándo les depositarán su pensión.

Sin embargo estas fechas de pago del Bienestar no aplican para todos los beneficiarios, ya que algunos adultos mayores no recibirán su apoyo económico, por lo cual es importante saber si estás entre los casos que no podrán cobrar en mayo 2026.

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¿Quiénes no recibirán Pensión Bienestar en mayo 2026?

Los adultos mayores que no recibirán su pago del bimestre de mayo y junio 2026 son aquellos que realizaron su registro en la pasada convocatoria del programa social del Bienestar, que terminó el pasado domingo 3 de mayo de 2026.

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Esto debido a que los solicitantes primero deberán recibir su tarjeta del Banco Bienestar para comenzar a cobrar su apoyo económico. Sin embargo, las autoridades del programa social aún no revelan cuándo se realizará la entrega de los medios de pago.

Este caso también aplica para mujeres de 60 a 64 años que solicitaron su incorporación recientemente y demás beneficiarios que ya hicieron su inscripción pero que por alguna razón aún no cuentan con su tarjeta del Bienestar.

Sin embargo, estos no son los únicos casos por los cuales algunos beneficiarios no recibirán su Pensión Bienestar en mayo 2026, ya que también existe la posibilidad de ser dado de baja del programa social y a continuación te lo explicamos.

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¿Por qué te dan de baja de la Pensión Bienestar 2026?

De acuerdo con las reglas de operación 2026, los beneficiarios de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores de 65 años pueden ser dados de baja por alguno de los siguientes motivos, de tal motivo que no podrían cobrar a partir de este bimestre:

Baja por CURP en estatus de defunción .

. Adultos mayores causarán baja por inconsistencias en los datos de identificación de la persona beneficiaria. Entregaron documentación falsa, con errores o no tienen sus datos actualizados en RENAPO.

de la persona beneficiaria. Entregaron documentación falsa, con errores o no tienen sus datos actualizados en RENAPO. El beneficiario será cuando se haya identificado una duplicidad de registros y cobro simultáneo en el padrón, el registro de menor antigüedad es al que se realizará la retención.

en el padrón, el registro de menor antigüedad es al que se realizará la retención. Quienes no recogieron su tarjeta del Banco del Bienestar durante dos bimestres.

durante dos bimestres. Adultos mayores serán baja porque no lograron ser localizados por el personal de la Secretaría del Bienestar, en al menos dos visitas domiciliarias.

por el personal de la Secretaría del Bienestar, en al menos dos visitas domiciliarias. Beneficiarios que no cobren durante dos bimestres consecutivos por retención de pago serán baja.

De esta manera, si te encuentras en alguno de los casos anteriores tu apoyo económico podría estar en riesgo, de ahí que esto podría ser una de las razones por las que no recibirás la Pensión Bienestar en el bimestre de mayo-junio 2026.

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