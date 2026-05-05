Pago Pensión Bienestar Mayo 2026: Cuál Banco del Bienestar Está Cerca de Mi Ubicación y Horarios

La Secretaría de Bienestar ha dado a conocer este lunes 4 de mayo 2026 el calendario de pagos de la Pensión para Adultos Mayores, así como la dispersión de apoyos para Mujeres y Personas con Discapacidad. Si ya lo checaste y ahora tienes la duda de cuál Banco del Bienestar está cerca de tu ubicación y sus horarios, en N+ te explicamos cómo checarlo.

En caso de que te lo hayas perdido, previamente te dimos a conocer la lista de fechas y letras para el depósito de 6,400 y 3,100 pesos, así como quiénes son las primeras personas que recibirán el apoyo.

Video: Entrega de Tarjetas a Nuevos Beneficiarios de Pensiones del Bienestar en Sonora

¿Cuál es el Banco del Bienestar cerca de mi ubicación?

Si ahora que han iniciado los pagos de los apoyos del Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio 2026 quieres saber cuál es la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a tu ubicación, debes saber que hay dos formas de conocer las direcciones A continuación te decimos cuáles son tus opciones:

La primera forma de conocer no solo cuáles son los Bancos de Bienestar cerca de ti, sino todas las ubicaciones de manera gráfica, es a través de un mapa que habilitó la Coordinación de Programas para el Bienestar el cual muestra la localización de todas las sucursales del Banco del Bienestar en territorio nacional. Aquí abajo puedes checarlo, al dar clic en cada punto, se desglosará la dirección postal exacta en la que se encuentran.

Otra forma para identificar la sucursal con un proceso más manual y menos interactivo es a través del directorio de sucursales, el cual puedes filtrar por estado y municipio, para conocer un listado más preciso, aunque también puede acceder a tu ubicación y mostrar las direcciones. Puedes consultar dicho directorio en este enlace: https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/.

De acuerdo con la Coordinación de Programas del Bienestar, el Banco del Bienestar tiene 3 mil 49 sucursales operativas en las 32 entidades del país. De ese total, 2 mil 750 son de reciente instalación.

Las sucursales del Banco del Bienestar ya operativas se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

Aguascalientes - 17 sucursales

Baja California - 26

Baja California Sur - 10

Campeche - 26

Chiapas - 233

Chihuahua - 72

Ciudad de México - 88

Coahuila - 35

Colima - 17

Durango - 46

Guanajuato - 106

Guerrero - 136

Hidalgo - 135

Jalisco - 152

México - 279

Michoacán - 174

Morelos - 45

Nayarit - 34

Nuevo León - 55

Oaxaca - 287

Puebla - 261

Querétaro - 30

Quintana Roo - 24

San Luis Potosí - 77

Sinaloa - 65

Sonora - 73

Tabasco - 45

Tamaulipas - 61

Tlaxcala - 74

Veracruz - 292

Yucatán - 100

Zacatecas - 74

Nota relacionada: ¿Quiénes No Recibirán Pago Bienestar en Mayo 2026? Estos Adultos Mayores No Cobrarán Su Pensión

¿Cuál es el horario de los Bancos del Bienestar?

El horario oficial del Banco del Bienestar para atención en ventanilla es de lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 horas; sin embargo, te recordamos que los cajeros automáticos están disponibles las 24 horas, los siete días de la semana.

Límite de retiro en cajero: Generalmente, $5,500 pesos por día.

Generalmente, $5,500 pesos por día. Retiro en ventanilla: Se requiere identificación oficial y tarjeta.

Video: Inicia Pago del Bienestar para Mayo y Junio en Coahuila; Fechas por Apellido

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