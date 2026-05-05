¿Vuelve Doble Hoy No Circula 6 de Mayo 2026 y Contingencia en CDMX-Edomex? Carros 'Castigados'

Las altas temperaturas no dan tregua y el Valle de México atraviesa una segunda ola de calor, así que si transitas por CDMX o Edomex este miércoles no debes salir sin consultar si se activó la Contingencia Ambiental o alguna restricción. Para que no tengas que buscar, en N+ te compartimos si aplica Doble Hoy No Circula este 6 de mayo 2026.

En el reporte de las 16:00 horas, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Ciudad de México dio a conocer que en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli la calidad del aire es "Muy Mala", mientras que en la CDMX y el resto de la zona metropolitana se considera "Aceptable".

Por lo que hasta las 17:00 horas de hoy la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no se había visto obligada a activar la Contingencia Ambiental para este miércoles 6 de mayo 2026 pese a los altos niveles de radiación y contaminantes que se han presentado en los últimos días.

Sin embargo sí está activo el Hoy No Circula en su versión normal, por lo que los conductores deben de informarse qué engomados y placas deben quedarse en casa este martes 5 de mayo. De este modo evitan ser víctimas de multas. De hecho, en una nota previa ya te explicamos a qué hora acaba la restricción para los conductores.

Video: Verificación de Autos Híbridos 2026: Requisitos Obligatorios para Conservar Placa Verde en CDMX

¿Activan Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex el 6 de mayo 2026?

Si bien ya te explicamos que la CAMe no ha activado la Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México, tampoco ha habido necesidad de poner en marcha el Doble Hoy no Circula en CDMX y Edomex, dado que no se han superado los límites establecidos por las autoridades.

Hay que recordar que cuando se activa la Fase Preventiva de la Contingencia Ambiental dejan de circular el 50 por ciento de los automóviles administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal.

Mientras que en la Fase 1 dejan de circular 100 por ciento de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal. Así como los holograma "00" y "0", de acuerdo con la terminación de su placa, nones o pares del holograma "1" y el 100 por ciento del holograma "2".

Placas y Engomados "Castigados" por Hoy No Circula 6 de Mayo 2026 en CDMX y Edomex

Ahora bien, el programa Hoy No Circula continúa activo en CDMX y Edomex, por lo que los vehículos que no circulan este miércoles son los que cumplen con las siguientes características:

Engomado ROJO, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

Recuerda que los vehículos eléctricos e híbridos exentan estas restricciones a la circulación.

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