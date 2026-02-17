¿A Qué Hora Acaba el Doble No Circula? Autos Pueden Salir a Partir de Este Momento Hoy

El Doble Hoy No Circula por la Contingencia Ambiental ha dejado varados a miles de automovilistas en la Ciudad de México y el Estado de México. Si es tu caso, en N+ resolvemos la duda constante de a qué hora termina la restricción vehicular y pueden salir los vehículos que resultaron afectados.

Recuerda que el programa Hoy No Circula, depende de las Secretarías de Medio Ambiente de Ciudad de México y el Estado de México, quienes vigilan su correcta aplicación y cumplimiento. De no acatarlo te puedes hacer acreedor a una multa e incluso ser enviado al corralón.

Y su versión Doble Hoy No Circula se activa durante la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, que ha estado activa desde el pasado 15 de febrero, en respuesta a las malas condiciones climatológicas y altas concentraciones de contaminantes, situación que ha prevalecido hasta este martes.

De ahí que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) haya informado en su reporte más reciente que mantenía la Fase 1 debido a que no se habían dispersado los contaminantes. Será en punto de las 20:00 horas de este martes cuando emita un nuevo reporte en el que dé a conocer si se levanta esta medida para proteger la salud de los hablantes.

¿A qué hora acaba Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Si tú estás entre los automovilistas afectados por el Hoy No Circula, no sólo te adelantamos quiénes Sí circularán este miércoles 18 de febrero, sino que te respondemos a qué hora concluye el programa.

Debes saber que este programa tiene una duración específica, y aplica distinto para conductores de vehículos particulares, como para taxistas.

La duración del Hoy No Circula es de 17 horas, es decir que inicia a las 05:00 horas y concluye a las 22:00 horas de este mismo 17 de febrero. Intervalo de tiempo en el que los vehículos a los cuales aplica el programa Hoy No Circula, deben suspender su tránsito por el Valle de México.

Pero, ojo, porque para los taxis el horario del Hoy No Circula aplica diferente, La restricción a la circulación es de 10:00 a 22:00 horas. Lo que significa que podrán ofrecer servicio hasta las 9:59 horas del día en que su engomado y terminación de placa descansen por Hoy No Circula.

¿Qué autos NO salen este 17 de febrero de 2026 por Hoy No Circula?

Recuerda que este 17 de febrero suspendieron la circulación los vehículos cuyo engomado es ROSA, y la terminación de su PLACA es 7 u 8. Y aquí puedes saber qué autos SÍ circulan este martes.

Vehículos de uso particular con holograma de Verificación 2

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito número sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8

Unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que al HOLOGRAMA 2

50% de las unidades de reparto de Gas LP a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya determinación de matrícula sea PAR

Vehículos de carga local o federal, que dejen de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el programa de Autorregulación de la CDMX y Edomex

