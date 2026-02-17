¿Quiénes Sí Circulan el 18 de Febrero 2026 en CDMX-Edomex? Carros no Afectados por Contingencia

La contaminación no cede en el Valle de México y la Contingencia Ambiental por Ozono cumple ya tres días consecutivos. Dado que entre las medidas tomadas para mitigar la emisión de contaminantes a la atmósfera está el Doble Hoy No Circula, en N+ te decimos qué vehículos sí librarán la Fase 1 para este martes 18 de febrero de 2026.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de activar la Contingencia Ambiental en el Valle de México con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y riesgos de afectación a la salud.

Mientras que el programa Doble Hoy No Circula se aplica por la Secretaría de Medio Ambiente de Ciudad de México (Sedema), así como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México. Y de no acatarlo te puedes hacer acreedor a una multa e incluso el corralón.

¿Quiénes sí circulan este miércoles 18 de febrero de 2026?

Dado que la Contingencia Ambiental continúa, según el reporte de las 15:00 horas de la CAMe, vale la pena conocer qué vehículos libran la Fase 1 de la Contingencia Ambiental este miércoles. Recuerda que también puedes recibir una notificación en tu celular cuando no te toque circular, y aquí te explicamos cómo puedes activar esta alerta para el Hoy No Circula.

De acuerdo con el calendario del Doble Hoy No Circula, este miércoles SÍ podrán circular por la Ciudad de México y el Estado de México aquellos vehículos que cumplen con las siguientes características:

Vehículos con holograma de verificación '00' o '0' cuyo ENGOMADO es DISTINTO al ROJO, y su terminación de PLACA NO ES 3 o 4.

cuyo es y su Vehículos híbridos y eléctricos

Vehículos con matrícula ecológica

Vehículos con holograma tipo "Exento"

Vehículos de uso particular en circunstancias urgentes para atender una urgencia médica

Motocicletas exentan la Fase 1

Los taxis pueden circular de 05:00 a 10:00 horas, pese a restricción para auxilio de la población.

Vehículos de servicios urbanos, destinados para atención de emergencias médicas, salud, seguridad, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental, abastecimiento de agua

Vehículos de transporte escolar y personal

Vehículos de personas con discapacidad que cuenten con permiso para exentar el Hoy No Circula

Vehículos de servicio público de pasajeros y turismo

Carrozas fúnebres o cortejos funerarios

Transporte de Residuos y Materiales Peligrosos

¿A qué hora anuncian si suspenden la Contingencia Ambiental por Ozono?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emite tres comunicaciones durante el día, en las que da a conocer sí se mantiene o se suspende la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en CDMX y Edomex.

Así, en el reporte CAMe de las 15:00 horas informó que la Contingencia Ambiental se Mantiene, por lo que habrá que esperar a las 20:00 horas para conocer si el Doble Hoy No Circula continúa para este miércoles 18 de febrero de 2026 y por tanto las restricciones vehiculares.

¿Cómo sé si mi carro está afectado por Doble Hoy No Circula 18 de Febrero 2026?

Para que puedas conocer si tu vehículo está contemplado entre los vehículos que descansan por Hoy No Circula en el Valle de México, debes conocer tres datos:

Color del engomado del vehículo

Último dígito numérico de la placa de circulación

Número del holograma de verificación vehicular (00, 0, 1 y 2)

