¿Activan Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire este 5 de Mayo 2026

Este martes 5 de mayo de 2026, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, ya que se trata de un parámetro que indica si podría activarse otra vez la contingencia ambiental atmosférica.

Y es que además, varias entidades del país han sufrido en los últimos días los efectos de una onda de calor que podría impactar en la formación y acumulación de ozono.

El pasado 25 de abril, las autoridades activaron la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, y la suspendieron un día después.

¿Cómo está la calidad del aire hoy?

En el informe de las 06:00 horas de hoy, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informó que varias zonas de la Ciudad de México y el área metropolitana amanecieron con calidad del aire aceptable, por lo que al momento no hay contingencia ambiental.

Lo anterior de acuerdo con el índice de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Noticia relacionada: ¿Activan Doble No Circula 5 de Mayo por Contingencia? Carros y Placas Descansan en CDMX y Edomex.

Reporte de la calidad del aire por hora

06:00 horas

Calidad del aire aceptable: Benito Juárez, Coyoacán, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón e Iztapalapa. Municipio de Tlalnepantla.

07:00 horas

Calidad del aire aceptable: Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón e Iztapalapa. Municipio de Tlalnepantla.

Recomendaciones ante calidad del aire mala

En caso de calidad del aire mala, las autoridades recomiendan las siguientes medidas para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años; menores de 12 años y personas gestantes, así como población en general:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos

Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre, como trotar suave y moverse en bicicleta.

Es posible realizar actividades al aire libre.

Si presentas síntomas, toma descansos y acude al médico.

Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

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Con información de N+.

spb