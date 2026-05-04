¿Activan Doble No Circula 5 de Mayo por Contingencia? Carros y Placas Descansan en CDMX y Edomex

En plena temporada de ozono, el calor está haciendo de las suyas, por lo cual continúa la mala calidad del aire en el Valle de México, de ahí que sea importante saber si hay contingencia y Doble Hoy No Circula 5 de mayo de 2026 y acá te decimos cómo aplica la restricción vehicular mañana martes en CDMX y Edomex.

En los últimos días se han presentado altos niveles de contaminación por la ola de calor y radiación en el centro de México, sin embargo la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no se ha visto obligada a decretar la Fase 1 de contingencia ambiental, pese a que la posibilidad está latente.

Por ello, los automovilistas deben informarse si hay Doble No Circula mañana martes para que eviten ser multados en caso de que el holograma, terminación de placas y engomado de su carro no deba transitar en las calles de la CDMX y Edomex.

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¿CAMe activa contingencia y Doble Hoy No Circula 5 de mayo?

Una vez más, hay mala calidad del aire en CDMX y Edomex, de acuerdo con el Índice de Aire y Salud, debido a la presencia de ozono y partículas PM10 y PM2.5, por lo que existen condiciones para que se active la Fase 1 de contingencia ambiental y el Doble No Circula mañana 5 de mayo 2026.

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Sin embargo, los niveles de contaminación pueden variar a lo largo del día, de ahí que se recomienda esperar la decisión final de CAMe en las próximas horas en caso de que estos factores disminuyan o tenga que tomarse medidas para reducir la emisión de contaminantes.

¿Cómo es la restricción del Doble No Circula martes?

En caso de que CAMe active la contingencia ambiental debido a que persiste la mala calidad del aire en CDMX y Edomex, se tendría que aplicar el Doble Hoy No Circula 5 de mayo de 2026, el cual funcionaría con la siguiente restricción vehicular este martes:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

No pueden salir a las calles, los carros con holograma 1 y terminación de placa NON: 1, 3, 5, 7, 9

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROSA y último dígito numérico de placas 7 y 8.

Carros con placas foráneas.

Coches con permisos provisionales.

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Programa Hoy No Circula 5 de mayo: ¿Qué carros no salen mañana?

Si en las próximas horas disminuyen los niveles de contaminación, el No Circula mañana 5 de mayo 2026 operará con normalidad y solo los carros con los siguientes elementos deberán descansar, de acuerdo con las medidas del programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema):

Holograma 1 y 2, engomado ROSA, terminación de placas 7 y 8.

El horario del Hoy No Circula 5 de mayo va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex, por lo que los autos con los elementos antes mencionados no deben salir a las calles.

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