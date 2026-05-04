¿Hay Probabilidad de Lluvia Hoy en CDMX? Así Estará el Clima este 4 de Mayo 2026

Las lluvias atípicas ya comenzaron en varios estados del país a pesar de que estamos en plena primavera. Te decimos cómo estará el clima este lunes, 4 de mayo de 2026, para que tomes precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que hoy habrá por la mañana, cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco, siendo frío en zonas altas del Valle de México.

Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso con inicio de la onda de calor en zonas del Estado de México y de la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 28 a 30 °C.

La temperatura mínima en Toluca, Estado México, será de 8 a 10 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

Además de viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México.

Noticia relacionada: Frente Frío 49, a la Vista, y Rompe Pronóstico de Temporada 2026: Lista de Estados Afectados

Hay posibilidad de lluvia hoy en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este lunes se prevé ambiente muy caluroso después de mediodía, cielo despejado con aumento de nublados y sí se esperan lluvias, pero ligeras aisladas con posible actividad eléctrica.

Además, el SMN advirtió de la probabilidad de lluvias y chubascos con descargas eléctricas, que se extiende al Estado de México. Esto debido a varios fenómenos meteorológicos en al país, entre ellos:

El frente núm. 48 prevalecerá como estacionario sobre la península de Yucatán y sureste de México, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur), así como chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán rachas de viento de 50 a 70 km/h en el golfo de California, acompañadas con posible formación de tolvaneras en zonas del noroeste y norte de México, así como lluvias aisladas en zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Una línea seca que se establecerá sobre la zona fronteriza de Chihuahua y Coahuila, originará fuertes rachas de viento sobre el noreste del territorio mexicano, así como lluvias aisladas en zonas de Tamaulipas y San Luis Potosí.

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, propiciará intervalos de chubascos en Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz; y lluvias aisladas en zonas de Michoacán, Guerrero, Ciudad de México e Hidalgo. Finalmente, para este día se prevé el establecimiento de un río atmosférico en el noroeste de México.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

Rar