Frente Frío 49, a la Vista, y Rompe Pronóstico de Temporada 2026: Lista de Estados Afectados

En los próximos días, el nuevo frente frío 49 entrará a México y con ello se sobrepasará el pronóstico de la temporada 2025-2026, que solo preveía el ingreso de 48 sistemas frontales a territorio nacional.

Aquí te decimos cuándo entrará el frente frío 49 y cuáles serán los estados que tendrán bajas temperaturas e incluso heladas, para que tomes precauciones y evites afectaciones a la salud por el frío.

Video: Clima Hoy en México del 4 de Mayo 2026 con Raquel Méndez: Frente Frío 48

Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo Lunes 4 de Mayo: Onda de Calor en Casi Todo el País y Algunos Chubascos

Se rompe pronóstico de la temporada

En la temporada de frentes fríos 2025-2026 —que abarca de septiembre a mayo— el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó 48 sistemas frontales.

Cabe señalar que, actualmente, el frente frío 48 se mantiene como estacionario sobre la Península de Yucatán.

Pero en su pronóstico extendido, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que en los próximos días ingresará otro sistema frontal: el número 49, con lo cual se romperá la previsión de la temporada.

De acuerdo con información del SMN, la climatología es de 50, es decir, el promedio observado en otras temporadas.

Entrada del frente frío 49 el jueves 7 de mayo. Foto: SMN

¿Cuándo entra el frente frío 49?

El SMN dio a conocer que el próximo miércoles 6 de mayo, se acercará a la zona noreste de México el frente frío 49, mientras que el sistema frontal 48 dejará de afectar al territorio nacional.

En el transcurso del jueves 7 de mayo, el frente frío 49 ingresará al noreste e interaccionará con el ingreso de humedad proveniente del golfo de México.

Lo anterior ocasionará lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, San Luís Potosí y Tamaulipas.

Por otra parte, el Meteorológico Nacional dio a conocer dónde habrá bajas temperaturas:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora.

zonas serranas de Sonora. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb