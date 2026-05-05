Banco Bienestar Inició Pago de Pensiones: ¿Qué Letras Cobran el Miércoles 6 y 13 de Mayo 2026?

Ya inició el pago de Pensiones del Bienestar para adultos mayores, mujeres, madres trabajadoras y personas con discapacidad. El pasado lunes se dio a conocer el calendario de depósitos del tercer bimestre del año, por lo que en N+ te adelantamos qué letras cobran los miércoles 6 y 13 de mayo 2026, respectivamente.

Tal como ocurrió en fechas anteriores, los depósitos se hacen en orden alfabético, de acuerdo con la primera letras del primer apellido. Por lo que los beneficiarios deben de estar pendientes del calendario publicado por Leticia Ramírez, nueva secretaría del Bienestar del Gobierno de México.

Dado que el calendario transcurre por semana, en una nota previa ya te dimos a conocer a quiénes les corresponde el pago del 4 al 8 de mayo. Además, este mes también se entrega el apoyo Bienestar a los beneficiarios de "Sembrando Vida".

Dado que el monto total será depositado en tu Tarjeta del Bienestar, aquí puedes consultar las 4 formas en las que puedes retirar el dinero de tu pensión.

Video: Me Pueden Quitar la Pension por Viudez del IMSS Si Me Vuelvo a Casar

Entonces, ¿Qué letras cobran la Pensión Bienestar 6 y 13 de mayo 2026?

Dado que según el calendario, los pagos se extenderán hasta el próximo miércoles 27 de mayo, aquí te adelantamos qué letras y apellidos recibirán su pago el 6 y quiénes el 13 del mes.

Siguiendo el orden propuesto por la Secretaría del Bienestar, este 6 de mayo será turno de los beneficiarios con letra C, mientras que el miércoles 13 será turno de las iniciales H, I, J y K.

Recuerda que no es necesario que retires todo el dinero que te fue depositado de tu cuenta, toda vez que puedes ahorrarlo o hacer pagos directamente en terminal con tu tarjeta del Bienestar.

Apellidos que cobran la Pensión del Bienestar en Mayo 2026

Miércoles 6 - Letra C

Castro

Campos

Cervantes

Ceballos

Cano

Castillo

Cabrera

Cortes

Contreras

Calvo

Cruz

Miércoles 13 - Letras H, I, J, K

Hernández

Herrera

Heredia

Huerta

Ibáñez

Iglesias

Izquierdo

Ibarra

Jiménez

Juárez

Jaramillo

Jurado

Jaimes

Klein

Krause

Keller

¿Cómo saber si ya me depositaron la Pensión del Bienestar en mayo 2026?

Además de comprobar la fecha exacta en la que te corresponde el depósito según el Calendario del Bienestar, también puedes verificar de las siguientes maneras:

Consulta en el cajero automático del Banco Bienestar Consulta tu saldo en la App del Banco del Bienestar Llama al número telefónico 800-900-20000, selecciona la opción 1 e ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta

Video: Recomiendan a Adultos Mayores de Jalisco Cobrar su Pensión del Bienestar en Cajeros Autorizados

Historias Recomendadas