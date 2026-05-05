Calendario Completo Pago Pensiones del Bienestar para Mayo y Junio en Coahuila

Este lunes 5 de mayo arrancó el pago de los apoyos del Bienestar en Coahuila, correspondientes a programas como la pensión para adultos mayores, pensión de mujeres, personas con discapacidad y jefas de familia.

Desde temprana hora, adultos mayores acudieron a la sucursal del Banco del Bienestar ubicada en la calle Acuña, en el centro de Saltillo, donde realizaron filas para recibir el apoyo.

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De acuerdo con el calendario, este miércoles se realizará el depósito a beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra C, proceso que continuará el jueves, día en que también se entregarán los apoyos del programa Sembrando Vida a productores agrícola.

Calendario completo pensión del bienestar para mayo-junio del 2026 en Coahuila

Letra A : Lunes 4 de mayo

: Lunes 4 de mayo Letra B : Martes 5 de mayo

: Martes 5 de mayo Letra C : Miércoles 6 y jueves 7 de mayo

: Miércoles 6 y jueves 7 de mayo Letras D, E, F : Viernes 8 de mayo

: Viernes 8 de mayo Letra G : Lunes 11 y martes 12 de mayo

: Lunes 11 y martes 12 de mayo Letras H, I, J, K : Miércoles 13 de mayo

: Miércoles 13 de mayo Letra L : Jueves 14 de mayo

: Jueves 14 de mayo Letra M : Viernes 15 y lunes 18 de mayo

: Viernes 15 y lunes 18 de mayo Letras N, Ñ, O : Martes 19 de mayo

: Martes 19 de mayo Letras P, Q : Miércoles 20 de mayo

: Miércoles 20 de mayo Letra R : Jueves 21 y viernes 22 de mayo

: Jueves 21 y viernes 22 de mayo Letra S : Lunes 25 de mayo

: Lunes 25 de mayo Letras T, U, V : Martes 26 de mayo

: Martes 26 de mayo Letras W, X, Y, Z: Miércoles 27 de mayo

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