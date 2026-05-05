Calendario Completo Pago Pensiones del Bienestar para Mayo y Junio en Coahuila
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Conoce el calendario completo del pago de las pensiones del bienestar correspondiente a mayo y junio en Coahuila.
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Este lunes 5 de mayo arrancó el pago de los apoyos del Bienestar en Coahuila, correspondientes a programas como la pensión para adultos mayores, pensión de mujeres, personas con discapacidad y jefas de familia.
Desde temprana hora, adultos mayores acudieron a la sucursal del Banco del Bienestar ubicada en la calle Acuña, en el centro de Saltillo, donde realizaron filas para recibir el apoyo.
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De acuerdo con el calendario, este miércoles se realizará el depósito a beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra C, proceso que continuará el jueves, día en que también se entregarán los apoyos del programa Sembrando Vida a productores agrícola.
Calendario completo pensión del bienestar para mayo-junio del 2026 en Coahuila
- Letra A: Lunes 4 de mayo
- Letra B: Martes 5 de mayo
- Letra C: Miércoles 6 y jueves 7 de mayo
- Letras D, E, F: Viernes 8 de mayo
- Letra G: Lunes 11 y martes 12 de mayo
- Letras H, I, J, K: Miércoles 13 de mayo
- Letra L: Jueves 14 de mayo
- Letra M: Viernes 15 y lunes 18 de mayo
- Letras N, Ñ, O: Martes 19 de mayo
- Letras P, Q: Miércoles 20 de mayo
- Letra R: Jueves 21 y viernes 22 de mayo
- Letra S: Lunes 25 de mayo
- Letras T, U, V: Martes 26 de mayo
- Letras W, X, Y, Z: Miércoles 27 de mayo
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