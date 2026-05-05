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Calendario Completo Pago Pensiones del Bienestar para Mayo y Junio en Coahuila

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Conoce el calendario completo del pago de las pensiones del bienestar correspondiente a mayo y junio en Coahuila.

Calendario Completo Pago Pensiones del Bienestar para Mayo y Junio en Coahuila

Calendario Completo Pago Pensiones del Bienestar para Mayo y Junio en Coahuila. Foto: N+

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Este lunes 5 de mayo arrancó el pago de los apoyos del Bienestar en Coahuila, correspondientes a programas como la pensión para adultos mayores, pensión de mujeres, personas con discapacidad y jefas de familia.

Desde temprana hora, adultos mayores acudieron a la sucursal del Banco del Bienestar ubicada en la calle Acuña, en el centro de Saltillo, donde realizaron filas para recibir el apoyo.

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De acuerdo con el calendario, este miércoles se realizará el depósito a beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra C, proceso que continuará el jueves, día en que también se entregarán los apoyos del programa Sembrando Vida a productores agrícola.

Calendario completo pensión del bienestar para mayo-junio del 2026 en Coahuila

  • Letra A: Lunes 4 de mayo
  • Letra B: Martes 5 de mayo
  • Letra C: Miércoles 6 y jueves 7 de mayo
  • Letras D, E, F: Viernes 8 de mayo
  • Letra G: Lunes 11 y martes 12 de mayo
  • Letras H, I, J, K: Miércoles 13 de mayo
  • Letra L: Jueves 14 de mayo
  • Letra M: Viernes 15 y lunes 18 de mayo 
  • Letras N, Ñ, O: Martes 19 de mayo
  • Letras P, Q: Miércoles 20 de mayo
  • Letra R: Jueves 21 y viernes 22 de mayo
  • Letra S: Lunes 25 de mayo
  • Letras T, U, V: Martes 26 de mayo
  • Letras W, X, Y, Z: Miércoles 27 de mayo

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