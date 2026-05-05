Detienen a Presuntos Responsables de Golpear a Guardia de Seguridad en Torreón

Un elemento de seguridad privada de Ferromex fue víctima de una violenta agresión la noche del 2 de mayo en la colonia Nueva Rosita en Torreón. Un grupo de pandilleros lo golpeó y posteriormente lo arrojó desde la parte alta de un puente.

El lesionado fue identificado como Julio "N" de 36 años, quien fue trasladado en estado grave a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. El reporte médico indicó que sufrió una fractura expuesta en uno de sus brazos, fractura de nariz y múltiples lesiones más.

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Durante la atención de la emergencia, personal de la misma empresa de seguridad privada dificultó el trabajo de los socorristas, obstruyendo sus labores en el lugar. Cabe señalar que este es el segundo ataque contra guardias de Ferromex registrado en la zona en menos de dos meses.

El pasado marzo, otro vigilante fue apuñalado por varios sujetos en la colonia Miguel Hidalgo, a poca distancia de este punto. En aquella ocasión, la herida no puso en riesgo su vida y solo requirió suturas.

Detienen a los presuntos responsables

La Fiscalía General de la Zona Región Laguna I, informó que fueron detenidas tres personas involucradas en la agresión de un guardia de seguridad de Ferromex. Los involucrados presuntamente habrían agredido al guardia y arrojado desde arriba de un puente.

El delegado de la fiscalía, Carlos Rangel, mencionó que estas personas participaron en el delito de robo agraviado en contra del guardia de seguridad, además de que no es el primer caso de robo que se registra en los patios de Ferromex.

Detalló que ya existe una denuncia por parte de la víctima, quien resultó con algunas lesiones. La sanción penal que podrían enfrentar los detenidos es una pena de alrededor de 8 años de prisión.

Se informó que la carpeta de investigación continuará abierta y en caso de detectar a más involucrados, se actuará conforme a la ley.

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