Localizan Cuerpo de Hombre en Arroyo en Piedras Negras

Movilización policiaca se registró durante la mañana de este viernes 1 de mayo, en el cruce de las calles Lázaro Benavides y Acapulco en la colonia Infonavit Río Grande de Piedras Negras, tras el reporte de un hombre sin vida al interior de un arroyo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de Seguridad Pública y Bomberos, arribaron al lugar y acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Investigan Muerte de Hombre Encontrado en Arroyo en Piedras Negras.

En el sitio fue localizada una persona del sexo masculino, quien vestía camisa color naranja, pantalón caqui y zapatos negros. Se informó que se investiga si el fallecido padecía ataques epilépticos u otros problemas de salud que pudieran haber provocado que perdiera el conocimiento y cayera al arroyo.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le realizará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su muerte.

Muere hombre después de caer a una acequia en Nava

Un hombre de 55 años falleció luego de caer a una acequia en el municipio de Nava, Coahuila. De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió cuando sufrió un ataque epiléptico que provocó su caída al canal, siendo auxiliado por familiares que acudieron tras el reporte.

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Elementos de emergencia le brindaron atención en el lugar y lo trasladaron a una clínica del IMSS; posteriormente fue llevado a un hospital en Piedras Negras debido a la gravedad de su estado. El paciente presentó complicaciones respiratorias derivadas de la aspiración de agua y horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Tras las investigaciones, autoridades ministeriales determinaron que no hubo indicios de delito, por lo que el caso fue cerrado.

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