Muere Mujer de la Tercera Edad al Chocar con Tráiler en Carretera 57 en Arteaga

Una mujer de la tercera edad identificada como Antonia "N" de 61 años murió, mientras que cuatro personas resultaron lesionadas luego de un accidente registrado el 29 de abril en la carretera federal 57, en el municipio de Arteaga.

El accidente ocurrió a la altura del tramo Puerto México-Ojo Caliente, cerca de la caseta de los Chorros, donde autoridades arribaron al lugar y confirmaron el deceso de la mujer.

Las víctimas viajaban un vehículo procedente de Santa Catarina, Nuevo León, con destino a Mier y Noriega. El conductor intentó frenar al ver un tráiler, pero el pavimento mojado provocó que el vehículo derrapara y se impactara contra la unidad pesada.

Choque Contra Tráiler Deja una Adulta Mayor Muerta y Cuatro Lesionados en Arteaga

El operador del tráiler huyó del sitio, mientras paramédicos de Carreteras y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y bomberos trasladaron a los lesionados a hospitales. Elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía realizaron las diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Motociclista fallece tras derrapar en carretera de Lerdo

Un joven motociclista perdió la vida la noche del 26 de abril tras sufrir un accidente sobre la carretera que conecta el ejido La Loma con Villa Juárez, en Lerdo, Durango. El percance ocurrió alrededor de las 23:30 horas, cuando la víctima, identificada como Cristian “N” derrapó y cayó de su unidad, falleciendo en el lugar.

Noticia relacionada: Motociclista Muere y Menor Resulta Lesionado en Accidente en Lerdo

En el mismo hecho, un menor de 15 años que lo acompañaba resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para su atención médica. Autoridades ministeriales tomaron conocimiento del caso y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

Historias recomendadas: