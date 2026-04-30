Detienen a Dos Presuntos Responsables del Homicidio de Niño en Gómez Palacio

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) detuvo a dos hombres identificados como Carlos "N" y Axel "N", señalados como los presuntos responsables del homicidio de un niño de 7 años y del ataque en contra de una mujer en Gómez Palacio. Los imputados fueron arrestados por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) mediante una orden judicial.

FGED Captura a Sospechosos por Ataque Armado que Dejó a Niño Sin Vida en Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron el 8 de abril, alrededor de las 22:30 horas en el fraccionamiento Urbi Villas del Cedro. Los acusados llegaron al lugar en motocicletas con otros cómplices para atacar una casa identificada como presunta venta de droga. Uno de ellos disparó varias veces hacia el exterior mientras otro controlaba la unidad para facilitar la huída.

Un niño de siete años que estaba afuera de la vivienda recibió un balazo que le causó la muerte y una mujer resultó herida. Tras el ataque, los agresores huyeron, pero fueron identificados por agentes e investigadores. Ambos quedaron a disposición de un juez para la audiencia de formulación de cargos.

Muere niño durante ataque armado en Gómez Palacio

Un niño de 7 años perdió la vida tras recibir un disparo durante un ataque armado registrado la noche del 8 de abril en la colonia Urbi Villas del Cedro en Gómez Palacio. Los hechos ocurrieron cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra un domicilio ubicado en la calle Eucalipto; en ese momento, el menor pasaba por el lugar en su bicicleta y fue alcanzado por las balas.

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Tras la agresión, los responsables huyeron, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos iniciaron las indagatorias correspondientes para posteriormente localizarlos y detenerlos.

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