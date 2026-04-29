Muere Trabajador al Caer a Pozo con Agua de 12 Metros en Parque Industrial de Torreón

Un trabajador murió la tarde de este miércoles 29 de abril en el Parque Industrial Centenario en Torreón, luego de caer a un pozo con agua a una profundidad aproximada de 12 metros.

Se trata de un hombre de aproximadamente 35 años el cual era trabajador de una de las empresas del parque. Presuntamente se encontraba realizando labores de limpieza cuando repentinamente cayó al pozo.

Al lugar arribaron los servicios de emergencia quienes confirmaron el deceso del hombre. Dos elementos de Protección Civil y Bomberos fueron quienes rescataron al cuerpo del interior del pozo.

Hospitalizan a trabajador tras caer de un árbol en Piedras Negras

El 21 de abril, un trabajador que realizaba labores de poda sufrió una caída desde varios metros de altura al interior de la secundaria Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia Bravo, en Piedras Negras.

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Tras el accidente, el empleado permaneció inconsciente por algunos minutos, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención y posteriormente lo trasladaron a la clínica del Magisterio.

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