Niña de 4 Años Sufre Quemaduras al Pisar Brasas en Coahuila

Una menor de cuatro años sufrió quemaduras de primero y segundo grado luego de pisar brasas encendidas en el ejido La Navaja en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.

Su madre, identificada como Florentina, de 24 años, explicó que mientras caminaban juntas, la niña se adelantó y pisó un montón de cenizas blancas sin saber que aún conservaban altas temperaturas.

Niña Sufre Quemaduras de Segundo Grado al Pisar Brasas en Piedras Negras.

El grito de la menor alertó de inmediato a la mujer, quien rápidamente la levantó y la trasladó al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, donde los médicos le diagnosticaron quemaduras de segundo grado en ambos pies, además de lesiones en una rodilla y en la mano derecha.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) informaron que ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Bebé sufre quemaduras al caerle comida caliente en Piedras Negras

El pasado 13 de febrero, un bebé de tres meses resultó con quemaduras en el pie derecho luego de que le cayera accidentalmente un elote hirviendo, durante un incidente ocurrido en la colonia Villas del Carmen en Piedras Negras.

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De acuerdo con el reporte, el hecho se registró cuando sus padres regresaban con el alimento y, tras un percance vial, el contenido caliente se derramó sobre el menor. El bebé fue trasladado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde recibió atención médica.

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