Motociclista Muere y Menor Resulta Lesionado en Accidente en Lerdo

Un motociclista murió luego de derrapar cuando circulaba sobre la carretera del ejido La Loma a Villa Juárez, en Lerdo, Durango. El accidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas del 26 de abril, cuando Cristian “N”, de aproximadamente 26 años y con domicilio en la colonia Cerro de la Cruz de Torreón, cayó de su unidad y falleció en el lugar.

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El joven viajaba acompañado por José Daniel, de 15 años, también residente del mismo sector, quien resultó lesionado y fue trasladado para recibir atención médica. Este hecho representó el segundo fallecimiento de un motociclista en un accidente vial registrado en menos de 24 horas en Lerdo durante ese domingo.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de lo ocurrido y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicaría la necropsia de ley.

Motociclista muere al ser impactado por vehículo en Torreón

Un motociclista perdió la vida la mañana del 17 de marzo tras verse involucrado en un accidente sobre el periférico Raúl López Sánchez, a la altura del puente Villa Florida en Torreón.

Muere Motociclista al Chocar con Camioneta en Periférico de Torreón; Conductor Intentó Huir.

De acuerdo con los reportes, el conductor de una camioneta impactó al motociclista, provocando su muerte en el lugar. Tras el choque, el vehículo volcó y el conductor intentó huir, pero fue detenido minutos después por elementos del Grupo Reacción Torreón.

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