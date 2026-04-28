¿Habrá Megapuente Este Fin de Semana en Coahuila; Esto Dice la Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación dio a conocer ajustes en el calendario escolar en Coahuila, relacionados con las fechas de suspensión de clases por el día del trabajo y la batalla de Puebla. La medida se tomó tras analizar diversas solicitudes planteadas por sectores del ámbito educativo.

En este sentido, la Secretaría de Educación autorizó un megapuente en el estado. El acuerdo consistió en modificar el día de suspensión correspondiente al 5 de mayo, con motivo de la conmemoración de la Batalla de Puebla, para recorrerlo al lunes 4 de mayo.

Como resultado, se estableció la suspensión de actividades escolares los días viernes 1 y lunes 4 de mayo, reanudándose las clases de manera normal el martes 5. Esta disposición aplicará exclusivamente para el personal sindicalizado perteneciente a las secciones Quinta, 35 y 38 del SNTE.

Asimismo, se precisó que en el caso de las escuelas particulares, la implementación de esta medida quedará a criterio de cada institución, de acuerdo con lo que consideren más conveniente para su comunidad educativa.

Anuncian megapuente para Durango

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, anunció un megapuente de cinco días consecutivos para estudiantes de educación básica y personal administrativo, como parte de los ajustes por las conmemoraciones del mes de mayo.

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El periodo de descanso abarcará del 1 al 5 de mayo, incluyendo el día del trabajo, el fin de semana y un día de asueto extra, por lo que las actividades escolares y administrativas se reanudarán hasta el miércoles 6 de mayo. Con esta disposición, se extendió el descanso en la entidad durante esos días.

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