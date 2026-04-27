Muere Hombre al Caer a una Acequia por Crisis Epiléptica en Nava

Un hombre de 55 años murió luego de caer a una acequia en el municipio de Nava, Coahuila. La víctima fue identificada como Mario “N”, con domicilio en la zona centro de dicha localidad, informaron autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, el incidente ocurrió cuando el hombre sufrió una crisis epiléptica, lo que provocó que cayera a la acequia. Tras el reporte, familiares acudieron al lugar para auxiliarlo.

Muere Hombre Luego de Caer a una Acequia en Nava.

Según el testimonio de su hermana, María, elementos del cuerpo de Bomberos le brindaron los primeros auxilios en el sitio, donde realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar para estabilizarlo.

El hombre fue trasladado a un hospital en Piedras Negras

Posteriormente, el lesionado fue trasladado de urgencia a la clínica 60 del IMSS y, debido a la gravedad de su estado, fue referido al Hospital General de Zona número 11 en Piedras Negras para continuar con su atención médica.

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El personal médico informó que el paciente presentaba broncoaspiración, con presencia de agua en los pulmones y severas complicaciones respiratorias, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron su fallecimiento. El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que, tras las investigaciones correspondientes, se determinó que no existió la comisión de algún delito, por lo que la carpeta fue cerrada.

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