Hombre Cae a Acequia tras Presuntamente Sufrir una Epilepsia en Nava; Se Reporta Grave

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Región Norte I, tomó conocimiento de un caso de un hombre que cayó a una acequia, quien fue ingresado a la Clínica Número 60 del IMSS en Nava.

La víctima fue identificada como Mario, de 55 años de edad, con domicilio en la zona centro de Nava. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría caído a una acequia, presuntamente a consecuencia de padecimientos de epilepsia que le provocaron una crisis.

Según el testimonio de su hermana, María, los familiares fueron alertados del incidente y se trasladaron al sitio, donde elementos del cuerpo de Bomberos le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Posteriormente, el lesionado fue llevado de urgencia a la clínica del IMSS para su atención médica inmediata.

El médico en turno informó que el paciente presenta bronco aspiración, con presencia de agua en los pulmones y serias dificultades para respirar, por lo que se determinó su traslado a la Clínica Número 11 del IMSS, en la ciudad de Piedras Negras.

El estado de salud del hombre fue reportado como delicado, divirtiéndose sobre el alto riesgo de complicaciones durante su traslado.

Las autoridades continúan con el seguimiento puntual de este caso.

Autoridades recuperan cuerpo de hombre en el río Bravo en Piedras Negras

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado flotando en el río Bravo, a la altura del puente negro de ferrocarril, en la colonia Morelos de Piedras Negras. El hallazgo fue reportado por personas que se encontraban en el Paseo del Río, lo que movilizó a autoridades, quienes confirmaron la presencia del cuerpo, convirtiéndose en el cuarto localizado en esa zona durante el mes de abril.

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Elementos del Grupo Beta realizaron la recuperación del cuerpo mediante un aerobote, mientras que personal de la Agencia de Investigación Criminal llevó a cabo las diligencias correspondientes.

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