Refuerzan Seguridad en Escuela de Piedras Negras por Amenazas de Tiroteo

Ante las presuntas amenazas de tiroteo en diversos planteles educativos del país, algunas instituciones han reforzado sus medidas de seguridad. Tal es el caso de una escuela privada en Piedras Negras, que notificó a los padres de familia a través de grupos de redes sociales sobre los cambios en su servicio de seguridad, con el objetivo de garantizar el bienestar de toda la comunidad estudiantil.

Entre las medidas implementadas destacan la instalación de cámaras en el acceso principal, la presencia de elementos caninos y la solicitud de credencial a cada alumno al momento de ingresar al plantel.

Escuela Implementa Cámaras y Filtros de Seguridad tras Alertas de Tiroteo en Piedras Negras

Se informó que el personal de seguridad privada brinda servicio las 24 horas y mantiene comunicación directa con autoridades municipales, estatales y federales para fortalecer los operativos dentro de la institución.

Secundaria Eliseo Mendoza Berrueto refuerza medidas de seguridad en Torreón

La Secundaria Técnica del Estado “Profr. Eliseo Mendoza Berrueto” activó medidas de seguridad en coordinación con autoridades, luego de detectar un mensaje de amenaza dentro del plantel. A través de un comunicado emitido a padres de familia, se informó que las actividades escolares continuaron sin suspensión.

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Como parte de las acciones preventivas, se reforzó la vigilancia en el exterior de la escuela y se implementó la revisión de mochilas al ingreso de los alumnos. La institución también exhortó a los tutores a dialogar con sus hijos sobre las consecuencias de emitir este tipo de mensajes.

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